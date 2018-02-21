Рекламный скандал. Пенсионерке обещали повысить выплаты за сьемку в ролике Порошенко

Разгорается скандал в связи с агитационным роликом президента Украины Петра Порошенко, в котором были задействованы известные украинцы, тракторист, учительница, кинорежиссер, пенсионерка, певица Анастасия Приходько, которая и подняла из-за этого шумиху.

Журналисты ТСН разыскали героев ролика, среди них есть те, кто доволен содержанием, но почти всем им говорили, что они снимаются в социальной рекламе о том, чего достигла Украина, а конкретно о президенте речь не шла.

Например, пенсионерка Раиса Ивановна из Чернигова также не знала, что она снимается в рекламе Порошенко.

Женщине за участие в съемках даже пообещали повысить пенсию.

"Я 43 года проработала, пенсия 1700. Пока ничего нет. Было 1600 и дали 300 или 280, что-то такое. Они сказали, что вам придут деньги потом. Это будет платно", — рассказала женщина.

Напомним, Анастасия Приходько возмутилась тем, что ее обманом втянули в предвыборную агитацию Порошенко под видом социального ролика.