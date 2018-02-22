Снятие неприкосновенности. Нардеп-"оппоблоковец" Бакулин перестал выходить на связь - Парубий

По словам спикера Верховной Рады, всего у народного избранника есть пять дней для дачи объяснений.
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, представление на снятие с которого депутатской неприкосновенности поступило в Раду, перестал выходить на связь.
"Насколько мне известно, сейчас он не выходит на связь. Помощники перестали брать трубку", - цитирует спикера Верховной Рады Андрея Парубия агентство "Интерфакс-Украина".
По словам Парубия, всего у Бакулина есть пять дней на то, чтобы дать объяснения.
"Если он это право не использует, то регламентный комитет рассмотрит представление", - добавил спикер.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко направил в аппарат Верховной Рады представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакулина 16 февраля.