Медуниверситет Богомольца объявил о забастовке. Студенты в Сети высказывают возмущение

Студенческий совет и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

В учебном заведении протестуют против решения Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщается в Facebook.

"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - отметили представители медуниверситета.

Согласно сообщению, представители всех организаций студенческого актива, а также деканы, проректоры и профсоюзный комитет университета требуют от главы Минздрава Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и назначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена "Шаг1. Стоматология".

Однако в комментариях к сообщению преобладают негативные отзывы студентов о забастовке. Многие утверждают, что с ними по данному вопросу никто не посоветовался и высказывают желание продолжать учебный процесс.

"Студентов никто не спрашивал об этой забастовке Мне хочется просто одно - закончить этот университет, 6 курс, впереди экзамены, тот же Шаг, очень не хочется стоять потом вместе со стоматологами", - пишет Ольга Булава.

Ниже Сергей Крашук добавляет, что стоимость обучения в университете повысили до 32 тысяч гривен в год. И теперь у студентов отбирают право получать образование, за которое они заплатили.

"Я учусь на контракте! Забастовка? Почему это решили за меня? Это создана только видимость поддержки от студентов. Я хочу нормально продолжить обучение и получить свой диплом", - заявляет София Нишпора.

"Меня интересует вопрос: когда и кто решил за меня, что я бастую?" - спрашивает Вика Бербенчук.

"Почему никто не спросил студентов, будем ли мы бастовать? Какое они имели право за нас решать? Что за безобразие! Все кафедры сказали не ехать на пары!" - возмущается Mary Sh.

"Простите, а есть страйк нормального человека, дабы закончить этот цирк? Меня бы он больше интересовал, как студента", - комментирует Владислав Демко.

"Когда вводили платные отработки - "студпарламент" молчал, и только когда зашатались кресла под деканами (смена ректора безусловно приведёт к смене деканов), только тогда **** студпарламент зашевелился и вспомнил про своё право страйковать", - пишет Кирилл Кравченко.

Напомним, руководство Минздрава Украины 20 февраля приняло решение об отстранении Екатерины Амосовой от исполнения обязанностей ректора медуниверситета имени Богомольца − из-за срыва лицензионного экзамена "Шаг" для студентов-стоматологов 3-го курса.

Ранее данное учебное заведение коснулся скандал в связи с исчезновением студентки-первокурсницы из Туркменистана Муккадас Насырлаевой. Ее близкие заявляют, что девушка спрыгнула с моста в Киеве после встречи с замдекана медуниверситета Татьяной Тимохиной.