В Харькове восстановили отопление в детсадах и школах - вице-мэр

Коммунальные службы Харькова по состоянию на утро понедельника, 26 февраля, вновь запустили отопление во всех учебных и медицинских учреждениях, а подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение нынешних суток.

С таким заявлением выступил первый вице-мэр Игорь Терехов, сообщает "Радио Свобода".

"На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом - это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее будем использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель!, - резюмировал он.

Терехов также отметил, что жилые дома будут подключаться к теплоснабжению после выполнения необходимых регламентных работ, так называемого "развоздушивания".

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Харькове произошла крупная авария на теплотрассе.