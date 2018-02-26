В МИД Украины рассказали о инструментах борьбы с российской оккупацией Крыма

Позицию внешнеполитического ведомства озвучила пресс-секретарь Марьяна Беца.
Основные инструменты борьбы за освобождение Крыма от российской аннексии/оккупации - санкции, международное давление и суды.
Такое сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. Санкции, международное давление и суды - основные инструменты борьбы. Боремся", - написала Беца.
Именно в этот день, 26 февраля 2014-го, в Симферополе прошел многолюдный митинг крымских татар и проукраинских активистов − в поддержку территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее в МИД назвали имена украинцев, незаконно вывезенных из Крыма в Россию.
26.02 - День кримського спротиву рос окупації. Санкції, міжн тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось! pic.twitter.com/gAikV2Hskn— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 26, 2018