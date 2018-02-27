Рыбалка инициировал национализацию АТБ, чтобы выкупить ее - ветеран АТО

27 февраля 2018, 19:13

Акции о дискредитации деловой репутации торговой сети готовились очень тщательно, заявил ветеран АТО Помогайбо.

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка планировал выкупить крупнейшую социальную торговую сеть АТБ после ее национализации.

Как сообщает телеканал  Zik, скандал вокруг попыток Рыбалки подорвать деятельность крупнейшей социальной продуктовой сети Украины АТБ обрастает новыми сенсационными подробностями.

Напомним, 21 апреля 2015 года Рыбалка зарегистрировал в Верховной раде законопроект о национализации АТБ под обвинениями в торговле на оккупированных территориях. После того, как планы по национализации не сработали, в начале 2017 года нардеп начал реализацию масштабного плана по дискредитации деловой репутации торговой сети в СМИ. Как правило, информационными поводами служили тщательно спланированные провокации, в том числе и силовые, против киевских супермаркетов АТБ.

Рейдерскую схему остановила генпрокуратура и СБУ, возбудившие против Рыбалка уголовные дела по фактам умышленного подрыва национальной продовольственной безопасности Украины во время проведения боевых действий на Донбассе против российских террористов.

Как сообщил в прямом эфире телеканала "Первый Деловой" непосредственный руководитель атак на киевские магазина сети, экс-заместитель командира батальона "Святая Мария" Михаил Помогайбо, истинной целью махинаций Рыбалка являлся выкуп торговой сети после национализации.

"Сергей Рыбалка хотел после национализации выкупить АТБ. Это был его бизнес. Это была его попытка личного обогащения путем прибирания торговой сети к своим рукам", - говорит участник боевых действий. По словам ветерана АТО Помогайбо, акции готовились тщательно, и никто не мог помешать их осуществлению, так как Рыбалка является народным депутатом Украины от Радикальной партии, имеет связи и достаточный финансовый ресурс.

"Это очень большая сеть, которую он хотел бы себе присвоить. И он имел реальные возможности, со своими связями присвоить эту сеть, реализовывать любые политические заказы, которые ему захочется. Он ведь депутат Верховной Рады. План был расписан пошагово – кто, что делает и в дальнейшем это должно было перерасти в широкомасштабные акции протеста против АТБ по всей территории Украины. В Киеве, в акции было задействовано очень много людей. В самой акции принимали участие не меньше 100 человек под одним магазином. Планировали атаку не менее 10 людей в штабе Рыбалко – менеджеры, бухгалтеры, экономисты, юристы и пиарщики, которые занимались черным пиаром против сети АТБ. На одну акцию выделялось не менее 10 тысяч долларов", - констатировал ветеран АТО.

Он отметил также, что на самом деле это именно Рыбалка торговал и продолжает торговать снековой продукцией своей фирмы, как на оккупированных территориях, так и в самой России. При этом, депутатский мандат помогает ему совершать очередные преступления абсолютно безнаказанно.

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