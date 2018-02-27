Экс-министр обороны назвал причины самоубийств атошников

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко считает, что причинами самоубийств военнослужащих, принимавших участие в АТО на Донбассе, является долгое отсутствие ротации для первых добровольцев и мобилизованных, "перемирие", которое нарушает противник, и попадающий в войска контрабандный алкоголь.

Именно употребление алкоголя может довести человека на фронте до суицида, рассказал экс-чиновник в эфире телеканала NewsOne.

"Когда начались боевые действия (в апреле 2014 года — Ред.), добровольцы и первые мобилизованных, кто туда пошел, их держали там очень долго без ротации. Некоторых по 2,5-3 года", — отметил собеседник.

По его словам, "накапливается усталость, накапливается психологическая нагрузка, короткий отпуск иногда не добавлял психологического спокойствия, а наоборот, людей еще больше загонял в депрессию".

"Особенно сейчас еще добавился фактор, после "Минска-2" — это бессрочное "перемирие", которое каждый день сопровождается погибшими и раненными. А люди, которые там (в зоне боевых действий, — Ред.), они это видят и не каждый раз получают приказ стрелять в ответ. Это психологически очень сложная ситуация", — добавил Гриценко.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в 2017 году среди людей, которые длительное время находились в зоне АТО, в среднем в неделю сводили счеты с жизнью два-три человека. Позже начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский опроверг данные чиновника.