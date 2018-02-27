В Раде попросили Кабмин создать Министерство по делам ветеранов

Депутаты украинского парламента обратились в Кабинет министров с просьбой о создании специального Министерства по делам ветеранов.

За соответствующее постановление проголосовал 241 народный избранник на заседании Верховной Рады во вторник, 27 февраля.

Создание нового ведомства депутаты предлагают осуществить на основе Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО. Министерство должно будет стать центральным органом исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации госполитики в отрасли социальной защиты ветеранов войны.

Кроме того, правительство обязали на протяжении месяца проинформировать парламент о выполнении постановления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Кировоградщине вспыхнул скандал из-за сборника о погибших участниках АТО.