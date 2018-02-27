СМИ раскрыли подробности атаки на офис "Общества венгерской культуры Закарпатья"

Представители "Общества венгерской культуры Закарпатья" считают, что в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде его офис загорелся в результате подрыва, а не поджога.

Изнутри помещение сильно выгорело, никто не пострадал, правоохранители ищут злоумышленника, говорится в сюжете ТСН.

По данным издания, камеры наблюдения зафиксировали, как ночью неизвестный подходит к зданию, оставляет на подоконнике пакет, а через некоторое время происходит взрыв.

"… полиция устанавливает, что там собственно было, потому что иногда, во время пожара... бывает такое, что вылетает стекло", — сказал спикер Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Ранее глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль говорил, что поджог офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде был инспирирован российскими спецслужбами. Напомним, 4 февраля в городе в здание общества бросили бутылку с зажигательной смесью.