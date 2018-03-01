Боевики срывают договоренности по обмену заложников - Ирина Геращенко

В процессе обмена пленными на данный момент отсутствуют сдвиги, поскольку он искусственно блокируется.

Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в соцсети Facebook первый вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контрактной группе на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"У нас сорвалось освобождение пяти ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, и это беспокоит и тревожит", − говорится в тексте.

Геращенко также добавила, что переговоры идут трудно, однако надежда на возвращение украинцев все же наличествует.

Напомним, ранее боевики внесли 18 россиян в список на обмен пленными.