Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в выходные по всей Украине

Синоптики отмечают, что в результате перемещения активного циклона ожидается ухудшение погодных условий.
В субботу, 3 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий по всей стране.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона ожидается ухудшение погодных условий:
сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях;
сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях;
налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях;
порывы ветра 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине на следующей неделе — 5-6 марта — начнется потепление.