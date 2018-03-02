Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в выходные по всей Украине

В субботу, 3 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий по всей стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона ожидается ухудшение погодных условий:

сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях;

сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях;

налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях;

порывы ветра 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине на следующей неделе — 5-6 марта — начнется потепление.