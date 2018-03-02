В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды в Украине

В пятницу утром, 2 марта, в Украине в результате непогоды остаются обесточенными более 30 населенных пунктов.

Все еще ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Кропивницкий и Николаев, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Обесточены 33 населенных пункта в пяти областях (Донецкая — 12, Запорожская — 16, Луганская — 3, Днепропетровская — 1, Черниговская — 1)", — отмечается в сообщении.

Напомним, 1 марта Украину накрыл мощный снегопад, в ряде областей на дорогах образовались огромные сугробы, в Киеве 2 и 3 числа из-за сложных погодных условий отменены занятия в школах.