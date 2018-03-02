Снег и реки мусора. На Оболони прорвало трубу и затопило улицу, фото, видео

Сегодня, 2 марта, утром в Оболонском районе Киева произошла авария в водопроводной сети, в результате чего затопило улицу Северную, 16.

Об этом сообщает "Киевводоканал" в Facebook.



"В результате обследования выявлено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, в результате чего вытекло много воды. На данный момент вытекание локализовано, однако проведение работ по устранению аварии затруднено из-за большого количества снега", - отметили в водоканале.

"От водоснабжения отключены пять домов по улице Героев Днепра. Есть необходимость откачать воду из колодцев и выполнить переключение", — говорится в сообщении.

Местные жители сняли видео, на котором видно как во дворе, где произошла авария, течет настоящая река с дрейфующим по ней мусором.

Напомним, 15 февраля в Киеве вода сорвала дорожное покрытие и затопила улицу.