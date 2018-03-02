"Это же новый сезон газовой войны! Старая добрая классика!": Соцсети о разрыве контракта "Газпрома" с Украиной

2 марта 2018, 16:57

Известие о прекращении поставок газа со стороны российского монополиста вызвало вопросы к властям Киева.

Российский монополист "Газпром" 2 марта объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. 

По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину так как несогласна с решением Стокгольмского арбитража, который аргументировал свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - прокомментировал решение "Газпрома" Миллер. В соцсетях после резонасной новости царит оживление.

"По тому как стремительно развиваются события по транзиту и поставкам газа.  Контракт с Россией будет подписывать, будущий президент и парламент Украины. Чем раньше выборы,тем скорее возобновятся поставки российского газа в Украину. В любом случае до 18 марта,уступок со стороны России не будет", - считает Виктор Орудин.

"Газпром разрывает все контракты с Украиной. Это же новый сезон Газовой войны! Я дико скучал по этому сериалу. Старая добрая классика!", - пишет Иван Яковина. 

Юрий Бирюков напомнил, что президент Украины Петр Порошенко призвал всех украинцев вместе идти к победе и свободе:

"А вот теперь серьезно. Этим российским мразям хочется победить нас любой ценой, вот любой ценой. Они будут шантажировать весь мир ракетами, летящими в непредсказуемом направлении. Они будут снижать давление в магистрали, рассчитывая на панику в Европе. Крысы уже даже не мечтают о каких-то там блицкригах или маршах на Берлин. Крысу загнали в угол и она панически огрызается. Есть два варианта. Есть вариант снова испугаться, раздолбать собственную страну, поднять лапки и сдаться. Есть вариант сжать зубы, собраться и победить, наконец-то победить и наконец-то получить свободу от взбесившейся бензоколонки. Петро Порошенко призывает нас всех вместе идти к победе и к свободе. Мы выстоим. Мы победим".

Народный депутат Борислав Береза выразил мнение, что решение "Газпрома" продиктовано расстройством Кремля из-за вердикта Стокгольмского трибунала: 

"У московской шпаны горят пуканы. Извините, но других слов у меня нет. Сообщите им кто-нибудь, что это все понты для приезжих, а им придется соблюдать контракты о поставках газа в Европу. Как поставлять будут? Через Мозамбик? Или через Северную Патагонию? Вот они гонят. А может они думают газ возить президентским самолетом? Так это тоже бред. Самолет занят. Он возит кокаин из Аргентины. Но мальчонки из Кремля явно расстроились и показали, что удар не держат. Гопота, что с них возьмешь... Пусть еще назовут это газаватом. С них станется".

Артур Нискубин в сложившейся ситуации считает, что власти сняли украинцев с иглы, но "посадила на другой орган":

По поводу того, что нам нужно потуже затянуть пояса, чтобы не покупать у Газпрома газ, который мы уже с прошлого года не покупаем-мне вспомнился очень старый анекдот.
"-А как, сынок, вас в армии кормят? Хватает?
-Хватает, товарищ генерал! Даже остается!
-А куда же вы деваете то, что остается?
-Доедаем, товарищ генерал! Даже не хватает!" 
То есть мы "Злізли з газової голки Газпрома" ?(Порошенко,декабрь 2017 года) 
По ходу нас наша власть с игла ссадила,но посадила на другой орган. При чем нашего согласия не спрашивая.
Куда писать заявление об изнасиловании?"

Вячеслав Чечило отмечает, что не собирается следовать призыву президента Петра Порошенко прикрутить газ в квартире на несколько градусов.

Журналист Александр Нойнец отмечает, что команда "Нафтогаза" показала себя национальными героями:

"Сразу же после этого Нафтогаз заявляет о заключении краткосрочного контракта на поставки из Польши, которые помогут спокойно пережить этот месяц. И контракт был заключен за несколько часов до того, как Миллер рот открыл, и поставки уже идут. И вот это уже джекпот государственного управления. Предсказать все кризисы в отношениях с сумасшедшими маньяками, и предотвратить их заранее - это моё почтение. В общем, я бы хотел заметить, что в Украине появился прекрасный ответ на вопрос "кто, если не Порошенко?" Если Коболев решит пойти в политику, ему придётся поправить технологическую команду, чтобы не было вот таких фальстартов, но это мелочи на фоне происходящего. Потому что Коболев и Витренко показали себя сегодня именно что национальными героями, и я готов за них голосовать на любой пост".

Как сообщалось ранее, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 

В ответ в "Нафтогазе" выразили удивление решением "Газпрома" и назвали его нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил арестом активов "Газпрома". Предложил арестовывать украинские активы "Газпрома" и президент Украины Петр Порошенко.

28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

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Россия Украина Газпром Петр Порошенко Борислав Береза Юрий Бирюков
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