Кличко ночью проверял, как коммунальные службы убирают Киев от снега

Мэр Киева Виталий Кличко в ночь на субботу, 3 марта, проверял как коммунальные службы убирают город от снега.

Непогода в Киеве не прекращается, по прогнозам синоптиков, только в ночь на субботу и на следующий день выпадет еще до 20 сантиметров снега, говорится на сайте КГГА.

Кличко проехался по улицам столицы и без предупреждения заехал в несколько ДЭУ. В частности, проверил, как работают ночью в Оболонском, Подольском и Печерском дорожно-эксплуатационных управлениях.

Также мэр посетил Центр организации безопасности дорожного движения Киева, где работает круглосуточный штаб по координации работы всех городских служб, полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Туда стекается вся информация о ситуации на дорогах столицы, вблизи объектов социальной сферы, наблюдают на табло, как и где работает в городе спецтехника.

"Сейчас ситуация контролируется. Благодаря "Киевавтодору", благодаря ДЭУ, всем нашим подрядным организациям, мы скоординировано работаем, чтобы эффективно убирать город. Потому что нам надо справиться в очень короткие сроки — чтобы жизнедеятельность столицы не была парализована непогодой. Пока продолжается сильный снегопад, в первую очередь, мы убираем ключевые автомагистрали и улицы, чтобы движение по городу не остановилось. После этого переходим в межквартальные проезды и к расчистке тротуаров", — подчеркнул глава столицы.

Чиновник отметил, что вся техника — и коммунальная, и подрядных организаций — работает на улицах города. Для преодоления последствий снегопадов в Киеве подготовили около 700 единиц техники. В том числе, 377 единиц техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных ЖЭКов, город привлекает к уборке и 160 единиц техники подрядчиков, с которыми были подписаны договоры.

Также мэр напомнил, что все балансодержатели, организации и учреждения должны убирать территории, закрепленные за ними. Это жесткое требование городской власти, которая будет проверять и выписывать штрафы безответственным балансодержателям.

Обратился в очередной раз Виталий Кличко и к столичным автоводителям, чтобы не выезжали в город без острой необходимости и пользовались коммунальным транспортом, поскольку движение на дорогах во время непогоды затруднено, а припаркованные на обочинах машины мешают снегоуборочной технике расчищать город от снега.