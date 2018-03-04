"Не били, давали курить". В МВД объяснили, почему задержанных у Рады поставили на колени

Пребывание задержанных митингующих на коленях во время штурма палаточного городка под Верховной Радой в субботу не было унижением, заявил спикер МВД Артем Шевченко .

Так он прокомментировал возмущение, которое вызвали в соцсетях фото правоохранителей, держащих задержанных на коленях в снегу.

"Относительно воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это — никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него", — Шевченко в Facebook.

По его словам, такой способ контроля был выбран именно для того, чтобы не класть задержанных на снег лицом вниз.

Шевченко выразил удивление, что этих базовых тактических правил "не знает нардеп Мустафа Найем, который сам был причастен к набору в патрульную полицию в нескольких городах в 2015-2016 годах".

"При этом вчера утром под ВР уже задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться, курить и не били", — добавил представитель МВД.

По его убеждению, степень жесткости действий полиции в субботу утром не была чрезмерной, учитывая "опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими; их установка на агрессию; имеющуюся оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков), а также трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесли жизни 4 гвардейцев".

Напомним, в Сети эмоционально отреагировали на снос палаточного городка у Рады.