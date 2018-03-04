В ООН предупредили: Украина становится одной из самых заминированных территорий в мире

Территория Восточной Украины быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире", заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

Он отметила, что во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую представляют мины, особенно вдоль линии соприкосновения, включая пропускные пункты.

"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи", — подчеркнула Мюллер.

Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через "линию разграничения", сообщает "Голос Америки".

Напомним, ранее в ООН назвали войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе.