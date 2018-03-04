Монатик и участники "Голос.Дети" исполнили гимн для Паралимпийской сборной, видео

Монатик вместе с воспитанниками вокального шоу телеканала 1+1 "Голос.Дети" вдохновили спортсменов, которые в составе Паралимпийской сборной отправились на соревнования в Южную Корею, трогательной песней "Гимн красоты".

Во время исполнения Монатик находился на гастролях по городам США и Канады, поэтому подготовил детей заранее, а сам пел с экрана виртуально. Видео появилось в Youtube.

Музыкальный этюд был исполнен во время проводов национальной сборной на Паралимниаду-2018 в Пхенчхан, которые состоялись в "Stereo Plaza".

Напомним, 9 марта состоится открытие XII зимних Паралимпийских игр. Украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в шестой раз. В составе украинской сборной в Южную Корею поедут 33 паралимпийца.