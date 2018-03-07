"Дураки, идиоты". Ахеджакова пришла в ярость из-за Фрейндлих в "черном списке" Минкульта

Российская актриса Лия Ахеджакова, известная активной поддержкой Украины в России, резко отреагировала на новость о внесении ее коллеги Алисы Фрейндлих в "черный список" Министерства культуры.

Артистка заявила, что не приедет в Украину пока не получит ответа, почему запрещен въезд в страну для Фрейндлих, которая антиукраинской позиции никогда не высказывала. Об этом она сказала в комментарии ТСН.

"Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи", - сделала громкое заявление Ахеджакова.

Актриса назвала действия украинских властей местью, подчеркнув, что так не подобает делать европейцам.

"Европейцы не имеют права так себя вести. Чтобы Алису Фрейндлих назвать врагом Украины – они совсем "поехали". Тот, кто это делает, позорит Украину и превращает ее в "совок", - отметила звезда советского кино.

Ахеджакова намекнула, что может стать следующим объектом для украинского Минкульта, поэтому до выяснения ситуации с запретом на въезд в Украину своей коллеги, приезжать в страну не намерена.

Напомним, в дополненный список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, попали Алиса Фрейндлих, Лариса Долина, Александр Маршал, Алексей Долматов, Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Александр Баширов.