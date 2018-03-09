Стало известно, где находится задержанный Рубан

Руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан находится в Мариуполе Донецкой области в следственном изоляторе.

Информации насчет места избрания задержанному судом меры пресечения пока нет, рассказал представитель пресс-службы Главного управления СБУ в регионе Александр Чернокожа "Громадському радіо".

"Сейчас он (Рубан — Ред.) находится в СИЗО в городе Мариуполе", — отметил собеседник.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.