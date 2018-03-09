Рубан попал в чистилище "Миротворца"

Задержанный руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан попал в "чистилище" организации "Миротворец", его назвали "пособником террористов".

Рубана занесли в базу сегодня — 9 марта, говорится на сайте организации.

"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций", — обвинили его в "Миротворце".

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

СМИ узнали, что задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

По их данным, его подозревают в намерении совершить террористический акт, в частности, "с целью убийства президента Украины (Петра Порошенко — Ред.), руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов". Позже в Киеве Шевченковский районный суд избрал Рубану меру пресечения.