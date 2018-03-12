Адвокат Рубана отправил по почте апелляцию на арест

Апелляционная жалоба на меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ранее судом в Киеве, была подана защитой арестованного руководителя центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Адвокат задержанного Виталий Погосян 11 марта заявил, что документы отправил по почте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отправил апелляцию по почте", — сказал Погосян.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Владимира Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.