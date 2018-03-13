Похороны через суд. Украинцам усложнили погребение родных — СМИ

Согласно новациям в законодательстве, начиная с 15 марта 2018 года украинцы смогут похоронить своих родных только после экспертизы, которую должен назначить суд.

При этом судебного решения придется ждать не менее трех суток, а из-за перегруженности свое решение Фемида может предоставить и позже, говорится в сюжете ТСН.

Хаос и коллапс предрекают участники рынка ритуальных услуг. "Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи — для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят ли людей, которые будут выписывать направления. И как так понимаю, это будет выписывать только один суд", — говорит соучредитель ритуального дома Феликс Чехович.

В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. Что касается, например, Киева, то следователи из всех районов столицы за ходатайствами и разрешениями будут вынуждены обращаться только в один суд, а именно по месту регистрации юрлица. Для Киева – это Шевченковский суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, которых было почти столько же. К этому перечню добавляется выдача еще разрешений на экспертизы умерших.

"Начнут происходить такие изменения относительно защиты дел и справедливого судебного рассмотрения каждого гражданина. Маленького дела для каждого человека не существует, а он вынужден будет ждать", — говорит судья Ирина Фролова.

Решения о проведение экспертизы придется ждать не менее трех суток, а то и больше, а без документа морги тело не будут принимать. "Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы находилось тело в течение этих 72 часов", — констатирует заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1 Олег Садовый. Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будет стоить от 280 до 350 гривен. Но возможности частников ограничены, и мест хватит не всем.

Автор этих новаций — депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Журналисты пытались узнать, что побудило нардепа прибегнуть к таким изменениям, однако телефон народного избранника постоянно выключен. Зато на своей странице в Facebook новатор пишет, что гордится этой поправкой.