Устроили жестокое кусалово: На Одесчине псы растерзали пенсионерку

В городскую больницу Черноморска (Одесская область) в крайне тяжелом состоянии доставили женщину, пострадавшую от нападения собак породы "алабай".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Черноморск.ком.юа".

Согласно обнародованным данным, трагический инцидент произошел в одном из дворов села Санжейка. Три пса-алабая напали на 71-летнюю пенсионерки, которая пришла убирать дом по найму. За женщину пыталась вступиться другая собака, но ее алабаи ее немедленно разорвали.

В течение полутора часов пострадавшая женщина пряталась от разъяренных животных, пытаясь дозвониться до хозяина дома. Когда он прибыл на место, собаки его тоже укусили, но раны оказались незначительными.

Пострадавшая получила тяжелые травмы ног.

"Мы вызвали хирурга и анестезиолога из области. По их рекомендации придерживаемся выжидательной тактики, оперировать пока нельзя. Случай очень тяжелый, нижние конечности все в сдавленных ранах. Я с таким случаем еще не встречалась в своей практике. Прогнозы очень плохие", — заявила журналистам главврач Черноморской горбольницы Елена Кузарь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепропетровской области собаки растерзали женщину.