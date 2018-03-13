Минздрав отменил медкарты для школ и детсадов: подробности

Во вторник, 13 марта, набрал законную силу приказ № 157 Министерства здравоохранения Украины от 26 января 2018 года.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, документ отменяет несколько форм первичной учетной документации, в том числе медицинские карты ребенка, необходимые для поступления в школу и детсад.

"Медики Украины ежегодно заполняли до миллиона медицинских карточек ребенка (026/у), которые требовали для принятия в детский сад и школу. Этот документ на 8 страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детских садах", - говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что хранение персональной медицинской информации в учебных заведениях противоречит законодательству Украины, поскольку они не имеют лицензии на осуществление врачебной практики. Все данные о здоровье ребенка должны находиться на хранении у врача, которого выбрали родители.

Напомним, ранее в Минздраве назвали число заболевших корью украинцев.