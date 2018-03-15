В центре Харькова трамвай "впечатался" в иномарку: фото

В четверг, 15 марта, утром в центре Харькова трамвай протаранил легковой автомобиль.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы патрульной полиции Харьковской области.

Согласно обнародованным ведомством данным, инцидент произошел около 10.00 - возле дома №3 на Московском проспекте. Столкнулись трамвай маршрута №5 и легковой автомобиль Nissan Qashqai.

По предварительной версии событий, водитель иномарки перед поворотом налево не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с попутным трамваем. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.

На водителя Nissan патрульные полицейские составили административный протокол по статье 124 КУоАП.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке произошло крушение трамвая.