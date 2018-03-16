В Генпрокуратуре назвали причину обысков в офисах "Новой почты"

Обыски 16 марта в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.

Данные следственные мероприятия проводились в рамках открытого уголовного производства. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Генпрокурор Юрий Луценко, заявила спикер ГПУ, берет расследование этого резонансного дела под свой личный контроль.

Сарган добавила, что, если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто.

Напомним, об обысках в офисах "Новой почты" сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк. Он написал в соцсети, что представители Генпрокуратуры забрали его личный компьютер.