Спасатели рассказали, сколько в Украине населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Украине из-за ухудшения погодных условий без подачи электричества остаются 129 населенных пунктов в семи областях.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в понедельник, 19 марта.

Согласно обнародованным ведомством данным, из-за того, что сработала автоматическая система защиты линии электропереда, остаются обесточенными 40 населенных пунктов в Запорожской области, 35 – в Николаевской, 22 – в Донецкой, 17 – в Днепропетровской, в Одесской – 10, в Херсонской и Кировоградской - три и два соответственно.

Как сообщили представители ГСЧС, движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Кроме того, в штатном режиме функционируют аэропорты и морские торговые порты Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину "накрыли" сразу два циклона.