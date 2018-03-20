В закарпатском селе загорелся четырехэтажный торговый центр: фото

В селе Нересница Тячевского района (Закарпатская область) во вторник, 20 марта, произошло возгорание в четырехэтажном торговом центре "У Сасина" на улице Мира.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал Закарпатье онлайн. Согласно обнародованным данным, площадь пожара ориентировочно составила 1000 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 20 января в 07:08. По указанному адресу выехали бойцы ГСЧС 8-й государственной пожарно-спасательной части города Тячев, государственного пожарно-спасательного поста поселка городского типа Дубовое, а также спасатели из местных пожарных команд населенных пунктов Угля, Нересница и Тересва.

Пожар удалось локализовать в 08:35. Его площадь ориентировочно составляет около 1000 квадратных метров.

На месте возгорания работает шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава, сообщили журналистам в управлении ГСЧС по Закарпатской области.

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