Боевики "ДНР" вызвали Порошенко в Донецк на "народный трибунал"

Террористы из группировки "Донецкая Народная Республика" "вызвали" президента Украины Петра Порошенко на заседания т.н. "Народного трибунала над представителями украинских властей", которые запланированы на 26-27 марта во временно оккупированном Донецке.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости", процитировав представителя "трибунала" − некую Елену Шишкину. По ее словам, в состав "народного трибунала" вошли "жители Донбасса", а подсудимыми по обвинению в совершенных военных преступлениях являются представители действующих украинских властей, в том числе и Петр Порошенко, глава министерства обороны Украины Степан Полторак, а также руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте "народного трибунала". Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — подытожила Шишкина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комбат украинских морпехов рассказал о видимых проблемах в рядах боевиков "ДНР".