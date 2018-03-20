Ужас на Днепропетровщине. Во дворе дома неделю стоит гроб с покойницей: фото

В Каменском Днепропетровской области во дворе одного из жилых домов по улице Дальней в поселке Строителей уже неделю стоит гроб с телом покойницы.

По данным местного издания "Событие", в гробу находится тело умершей еще 14 марта их соседки — женщины из семьи ромов.

Утром 20 марта гроб с телом все еще стоял во дворе дома. Рядом с ним лежали лопаты, которыми с него время от времени родные умершей счищали снег.

Проживающая в одной из квартир дома семья подтвердила, что в гробу действительно их умершая родственница, на захоронение которой у семьи не хватает денег. Дело в том, что похоронить женщину родственники решили не на местном кладбище, а в областном центре. По их словам, такая процедура обойдется в 25 тысяч гривен и на поиски денег понадобилось несколько дней. Тело пообещали убрать со двора уже сегодня.

Местные жители шокированы вынужденным затянувшимся соседством с покойником.

Кроме того, рядом расположена школа и ежедневно через этот двор проходят школьники.