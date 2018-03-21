Народный синоптик спрогнозировал, какая погода в Украине будет в начале апреля

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине первые семь дней апреля будут холодными.

На 2 число "просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов", рассказал он "Апострофу".

"Так будет до самой Пасхи (Воскресение Христово, в 2018-м праздник отмечают 8 апреля — Ред.)", — отметил собеседник.

По его словам, "потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов, не более, погода будет ветреная, сырая, прохладная".

"... следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году быстрого нарастания температур ждать не стоит: ожидается 11-12 градусов выше нуля", — заявил Горбань.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта, а до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится. Позже синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине потепления следует ожидать с 26 марта.