Львовские депутаты официально разрешили использовать красно-черный флаг ОУН

Городской совет Львова вынес постановление о подъеме вместе с государственным флагом Украины поднимать красно-черный стяг.

Соответстующее сообщение опубликовала пресс-служба учреждения.

"У нас есть большое уважение и мы чтим наш национальный флаг. Мы также имеем уважение к флагу нашей освободительной борьбы. У нас сейчас день единства. Никто никогда не имеет права нас с вами поссорить. Прошу иметь уважение друг к другу всегда", - сказал львовский градоначальник Андрей Садовый.

Данное решение поддержали 59 народных избранников. Кроме того, они утвердили список дат, в которые рядом с государственным решено поднимать красно-черный стяг: 1 января - День рождения Степана Бандеры, 3 февраля - создание ОУН, Годовщина со дня кончины главнокомандующего УПА Романа Шухевича - 5 марта, День памяти жертв политических репрессий - 21 мая, Праздник Героев - четвертое воскресенье мая, День рождения полковника и первого главы Провода ОУН Евгения Коновальца - 14 июня, Провозглашения Акта восстановления Украинского государства и день рождения Романа Шухевича - 30 июня, Создание УВО - 30 июля, День защитника Украины, день создания УПА - 14 октября.

Напомним, ранее решение о подъеме красно-черного флага приняли депутаты горсовета Тернополя.