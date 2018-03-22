"За что боролись?" Жители оккупированного Донбасса оставляют "упаднические граффити": фото

На временно оккупированной боевиками группировки "ДНР" части Донетчины местные жители оставляют многозначительно-ностальгические надписи на стенах.

Соответствующий фотоснимок опубликовал пользователь Necro Mancer на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. На снимке показана красноречивая надпись, которую кто-то из жителей города Иловайска оставил на стене.

"Верните, как было. За что мы боролись", - значится в граффити.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на оккупированной части Донбасса выпал необычнй снег.