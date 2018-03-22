В Киевсовете обнародовали новые названия переименованных улиц

Большинство депутатского корпуса Киевского городского совета поддержали переименование семи столичных улиц.

Частично переименования выполнены в рамках декоммунизации, сообщает УНИАН.

По результатам принятых решений, в Голосеевском районе улицу Гайдара переименована в улицу Семьи Праховых; в Деснянском районе ул. Петровская - на ул. Василия Щавинского; в Днепровском районе ул. Новороссийск - на ул. Опришковская; в Соломенском районе ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки; в Печерском районе пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди; в Шевченковском районе ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова.

Переулку Ледо Кецховели в Подольском районе депутаты приняли решение вернуть историческое название. Отныне он снова будет Воздвиженским.

Как ранее сообщалось, Киевсовет в рамках декоммунизации принял решение переименовать Московский мост в Киеве.