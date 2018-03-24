Украинские первоклашки бесплатно получат конструкторы Lego

Все ученики первых классов, которые пойдут в школу в 2018 году, бесплатно получат от датской компании Lego развивающие конструкторы.

Соответствующий меморандум подписали фонд Lego Foundation и Министерство образования и науки Украины, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Это один из самых масштабных проектов The Lego Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования. Мы ценим партнерство с Украиной и надеемся, что это сотрудничество поможет детям развивать умения и навыки, которые обеспечат в будущем способность личности успешно учиться", - отметил вице-президент The Lego Foundation, председатель программы "Сообщества обучения через игру" Каспер Оттоссон Канструп.

Как отмечается, 20 марта из Дании уже выехал первый грузовик с конструкторами. Ожидается, что 100 школ получат подарки для будущих первоклассников уже до 31 марта.

В рамках подписания документа было оговорено, что датская компания поможет педагогам овладеть методиками для эффективного использования конструкторов в обучении.

В договоре указано, что каждый первоклассник получит набор "Шесть кирпичиков", а в целом на класс будет выдаваться набор Lego Play Box. Они позволят украинским педагогам на практике применить игровой подход в обучении детей.

Как ранее сообщалось, в оккупированной боевиками части Донецкой области школьникам выдали "развивающий" конструктор "Собери главу ДНР", на который родители были вынуждены сдать деньги.