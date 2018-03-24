"Бредит всем знакомя звезда". Савченко потроллили популярной советской песней

Арестованная нардеп Надежда Савченко стала героиней перепевки известной песни "Надежда", написанной совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.

"Бредит всем знакомая звезда, что была оторвана от дома. Видно, повлияли навсегда взлетные огни аэродрома", — поется в перепетой песне.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.