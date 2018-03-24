"Перепутали стюардессу с летчицей". Москаль резко высказался о Савченко

Лишенная неприкосновенности внефракционный нардеп Надежда Савченко никогда не была летчицей, как считают многие, а лишь штурманом. Об этом заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

"Какая она летчица? Как вы, журналисты, могли перепутать стюардессу с летчицей… Летчица, летчица, летчица… Штурман и летчица имеют столько же общего, как и стюардесса и летчик. Но никто же не хотел этого слышать. Где? На каком самолете она летала? Покажите мне! Ведь она и училась-то только на штурмана", - сказал он в интервью Украинской правде.

Напомним, Геннадий Москаль нередко не выбирает выражений в своих публичных выступлениях. "Эта медицинская реформа, как у нас в горах говорят гуцулы: губная помада для губ, а медицинская реформа от Супрун до ср*ки. Так народ говорит", - заявил глава Закарпатья в адрес министра здравоохранения Ульяны Супрун. Впоследствии он отказался извиняться перед главой Минздрава.