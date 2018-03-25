"Без гробиков во дворах делать ничего не хотят": Комаровский предупредил украинцев о новых эпидемиях

Низкий уровень вакцинации и отсутствие коллективного иммунитета от таких болезней как дифтерия является в Украине проблемой национальной безопасности.

Об этом известный детский врач, педиатр с 30-летним опытом Евгений Комаровский. Он напомнил, что вспышка кори действительно напугала украинцев. Однако пока люди лично не столкнутся с серьезными последствиями болезней, которые можно было предупредить, большинство будет игнорировать опасность, считает врач.

"Люди начинают меняться только тогда, когда увидят реальные смерти. Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим. Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх. Я хочу, чтобы ими управляло знание", – сказал Комаровский в интервью изданию "Новое Время".

Пока же проблемы с вакцинацией не прекратились (даже несмотря на вспышку кори в Украине): по отдельным позициям не привиты до 40% населения. А процент привитых взрослых от дифтерии критически мал и в лучшем случае достигает 1%. Из-за этого, по словам Комаровского, высока опасность массового распространения болезни.

"Нам до сих пор везет, что в Украине циркулируют дифтерийные палочки со слабым токсином. Но стоит сюда прилететь человеку из Йемена, Бангладеш или Венесуэлы, где существует реальная эпидемия дифтерии и распространяется высокотоксикогенная дифтерийная палочка, все может поменяться вмиг", – предупредил врач.

Если подобная эпидемия возникнет в Украине, "все соседние цивилизованные страны будут поставлять нам сыворотку, чтобы обезопасить себя". "Отсутствие коллективного иммунитета от таких болезней - проблема национальной безопасности. Но у нас в стране нет органа, который занимается национальной безопасностью. Тот, который есть, занят чем-то совсем другим", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запретили вакцину против кори российской регистрации.