В Харькове "погорел" на взятке директор завода "Укроборонпрома": фото

Военной прокуратурой Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержан директор государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федор Петров.

"В воскресенье, 25.03.2018, службой безопасности и режима концерна "Укроборонпром" на попытке подкупа прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона разоблачили директора государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Директор одного из предприятий "Укроборонпрома" предлагал прокурору военной прокуратуры взятку в сумме 60 тысяч гривен за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты средств.

"Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директора, который, видимо, привычным для него способом захотел "решить вопрос", был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины", — подчеркнули в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры проводят по факту злодеяния следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее правоохранители во время получения взятки задержали чиновника из Секретариата Кабинета министров, злоумышленник получил тысячу долларов (более 26 тысяч гривен) неправомерной выгоды.