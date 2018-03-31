"Козачка из Запорожья". Стало известно о второй свадьбе сына Ющенко

Сын экс-президента Украины Виктора Ющенко Андрей женился во второй раз.

Подробности о невестке рассказал сам Виктор Ющенко во время посещения концерта Вахтанга Кикабидзе в Киеве. На концерт третий президент Украины пришел в сопровождении жены Екатерины, дочери Виталины и внучки Андрианы. Сына с невесткой на мероприятии не было, сообщает ТСН.

Виктор Ющенко признался, что теперь он может быть спокоен за сына. Свою невестку он называет "козачкой" и говорит, что новая жена хорошо влияет на сына.

Жену Ющенко-младшего зовут Елена Безуглая. Ей 34 года, и она родом из Запорожья. Елена старше своего мужа на два года. У нее есть собственный благотворительный фонд, который занимается ресторанным бизнесом. А три года назад Елена Безуглая тоже хотела стать политиком и баллотировалась в депутаты городского совета.

С Андреем Ющенко Елена познакомилась 14 лет назад, еще до его первого брака с Лизой Ефросининой. Брак с Ефросининой продлился всего три года.

После развода Андрей Ющенко перестал появляться на публике, отрастил бороду. По словам Виктора Ющенко, он в тот период изрядно волновался за сына.

Сейчас экс-президент признается, что сын изменился и у него все хорошо.

"У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная, трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу — говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет, невестка хочет. Леночка — козачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них древняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг друга", — рассказал старший Ющенко.

Свадьба Елены и Андрея состоялась в ноябре 2017 года.

Напомним, ранее Андрей Ющенко уверяет, что причиной его разрыва с женой Лизой стало то, что они не сошлись характерами.