Под Днепром группа людей остановила и разрисовала поезд: видео

Вблизи города Днепр в воскресенье, 1 апреля, группа неизвестных молодых людей остановила поезд маршрута "Днепр - Баловка" на платформе 52-й километр - для того, чтобы нанести на него граффити.

По словам машиниста, их насчитывалось около 30 человек, сообщает портал "Информатор".

Согласно предварительной версии событий, неизвестные открыли кран и остановили состав. Машинист попытался продолжить движение, но агрессивные молодчики люди не позволили ему этого сделать. Они сообщили сотруднику железной дороги о том, что будут "держать" до того момента, пока его не раскрасят окончательно.

Об инциденте немедленно известили правоохранителей и вызвали полицейский патруль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине произошла железнодорожная катастрофа.