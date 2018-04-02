"Мурло на высокой зарплате": Гриценко заявил, что Холодницкий не прошел ключевое испытание

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, отставки которого требует генпрокурор Юрий Луценко, нужно судить и лишить всех званий, которые ему были присвоены.

Такое заявление в эфире телеканала News One сделал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Он напомнил, что на момент избрания на должность главы САП Холодницкому было немного больше 30 лет.

"Дали ему полный карт-бланш, дали возможность формировать свой штаб, дали суперобеспечение, высокую зарплату... Работайте! Для меня первый негативный звоночек прозвучал тогда, когда он принял генеральское звание. Вот для чего? Ведь не звание и лампасы определяют уважение... А он повелся. Второй звоночек – он дал согласие и стал первым заместителем главы федерации ФУ, потом он дал согласие и ему присвоили звание заслуженного юриста Украины. Ну ты же не в юридическую науку пошел, давай лови коррупционеров и показывай", – отметил Гриценко.

По его словам, после этого стало очевидным, что Холодницкий "не пройдет испытание медными трубами".

Бывший министр также прокомментировал скандал с прослушкой руководителя САП в его рабочем кабинете. Он заявил, что это дело необходимо довести до суда: "То, что он дает команды то прикрыть, то предупредить перед обыском, там на суд повлиять, там на прокурора... Извините, тогда это такое же мурло. Это никакое не новое молодое лицо. Это человек, которому дали шанс – и он его потерял. Такие люди должны терять все полученные звания и идти под суд. Тогда это будет справедливо. Для себя я этого человека вычеркнул. Чем быстрее он уйдет, тем будет лучше. И лучше, чтобы это дело было доведено до суда".

Ранее Холодницкий рассказал, как матерился в своем кабинете и открестился от обвинений в вымогательстве. Глава САП заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении дисциплинарного производства в отношении него.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому. Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил глава НАБУ.