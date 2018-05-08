"Не знаю, выдержим ли": Кучма объяснил, когда на Донбассе появятся миротворцы

Бывший президент и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма спрогнозировал, что процедура введения миротворцев на Донбасс может растянуться на несколько лет.

"Во времени это настолько длительная процедура, я не знаю, выдержим мы или нет. Это практически несколько лет, только Совет безопасности будет несколько лет, а потом нужно найти деньги, нужно найти людей, которые сюда приедут, потом через каждые полгода их нужно менять", – цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

По его словам, для решения этой проблемы понадобится содействие Москвы, а также помощь США и Европы – чтобы Россия не вела себя так, как сегодня.

Ранее во время чата на "Главреде" губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль поделился своим мнением о перспективах ввода на Донбасс миротворцев.

"Лично я опасаюсь, чтобы Донбасс не стал Косово-2, потому что на Донбасс хотят ввести "голубые каски". Но, вроде, и в Косово вводили миротворцев ООН для того, чтобы оно осталось в составе Сербии. Однако впоследствии Запад в своем большинстве признал независимость Косово. Украина, как известно, пока отказывается признавать эту независимость", – констатировал Москаль.

Напомним, министр обороны Степан Полторак назвал задачи, которые миротворцы ООН могут выполнять на Донбассе. Миссия Организации для поддержания мира может составить до 25 тысяч человек, отметил глава Минобороны.

При этом политик уточнил, что в случае введения миротворческой миссии, ее нужно отправлять в том числе на украинско-российскую границу, чтобы не допустить замораживания конфликта.