В сети нашли людей, кого скандальный ролик "Интера" о "фашистах" растрогал до слез

Журналист телеканала "1+1" Екатерина Коберник на своей странице в Facebook выложила переделку скандального ролика телеканала "Интер".

В новом, перемонтированном видео, к первоначальной записи добавили фрагменты с российским правительством и политиками РФ, которые изображают воодушевленных зрителей в зале.

По словам журналистки, новый ролик посмотрело уже вдвое больше людей, чем оригинал. Кроме того, она выступила с жесткой критикой в адрес коллег с "Интера".

"После Майдана для меня появилась жирная линия водораздела. Первые — те, кто, будучи у власти, сперва разжигали, годами спекулировали на байках о бандерах и фашистах, а потом просто сидели в кабинетах и смотрели, как пытают, похищают и убивают людей на Майдане. Вторые — те, кто в этот момент поняли, что им ближе люди с Майдана. Вот эти мрази с "Интера" сейчас говорят о фашистах. После того, как на Донбассе началась война. После того, как люди там, благодаря этому каналу, всерьез верили, что их придут убивать майдановцы. После тысяч убитых и десятков тысяч беженцев", — написала Коберник.

Напомним, с утра 9 мая в Киеве "Нацкорпус" начал блокировать "Интер". Представители "Нацкорпуса" заявили, что они блокируют телеканал, чтобы не допустить показ в телеэфире скандального концерта.