В Кривом Роге 9 мая исполнили песню о российских наемниках в Сирии: видео

В среду, 9 мая, в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле в прозвучала песня, посвященная российским наемникам в Сирии.

Исполнительница спела песню "Верните память", написанную Марией Захаровой, представительницей МИД РФ.

Эту песню политик страны-агрессора, которая воюет против украинского народа на территории Донецкой и Луганской области, написала о российских военных в Сирии, передает "Первый Криворожский".

Возле братской могилы во время исполнения песни ходили девушки в костюмах с библейскими мотивами и с головными уборами.

"Отметим, все это слышали и видели нардеп Константин Усов, городской голова Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники, студенты и другие участники мероприятия", — говорится в сообщении.

Информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.

"Она (песня, — ред.) про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — рассказывала ранее о своей песне Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе акция "Бессмертный полк" закончилась дракой.