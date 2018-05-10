Под Киевом у дома Левочкина произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией: фото и видео

В четверг, 10 мая, в Киевской области возле дома заместителя председателя "Оппоблока" Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала "Интер", начались стычки.

При этом члены "Национального корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и подожгли файеры, передает ТСН.

Активисты уже находятся на территории дома депутата. Они ходят по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью "Интер" будет наш".

Сообщается, что в результате стычек пострадал один журналист. Как отмечает Gazeta.ua, поместье охраняет около 50 полицейских. Активисты заявили, что они хотят пройти к реке Козинка. Правоохранители им помешали, возникли стычки.

Как сообщает "Страна" около дома произошли стокновения между полицией и активистами, при этом на месте события были окровавленные люди.

Правоохранители говорят, что первым бросать в них камни начали националисты. И потом уже полиция ответила дубинками. Активисты заявили, что полиция не хотела их подпускать к дому из-за этого и началась потасовка.

Отметим, что ранее в Сети разразился скандал вокруг концерта на "Интере" ко Дню Победы.

После этого активисты "Нацкорпуса" начал блокировать офис "Интера".

Также сообщалось, что в здание, где находится "Интер" бросили "коктейль Молотова".