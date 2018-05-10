Скандал на Волыни. Местные чиновники "засветились" на "Форуме победителей" в РФ

На Волыни разгорелся скандал из-за посещения местными чиновниками и активистами "форума победителей" в российском Брянске.

На акции в РФ, посвященной Второй мировой войне, в качестве представителей Украины присутствовали председатель организации "Русский культурный центр" Ольга Саган, председатель организации "авиалюбителей" Илья Сметанин, экс-пресс-секретарь общественного формирования "Стражи порядка", председатель общественного совета при главе Волынской ОГА Александр Волянюк, член исполнительного комитета Луцка Валерий Корпач, а также председатель Волынской областной организации ветеранов Украины Александр Булавин, сообщает volyn24.

При этом Саган кроме участия в форуме успела дать интервью местному радио и рассказать о том, что в Украине якобы царят "фашизм и беззаконие".

Для Волянюка эта поездка может закончиться лишением должности председателя общественного совета. Члены совета намерены инициировать его увольнение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге 9 мая исполнили песню о российских наемниках в Сирии.