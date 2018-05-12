Поздравления с Днем матери-2018: открытки, стихи, в прозе и смс

День матери-2018 - когда отмечать

День матери отмечатся во второе воскресенье мая, поэтому дата праздника каждый год разная. В 2018 году День матери отмечается 13 мая. Это не только украинский праздник, вместе с нами его отмечает еще 85 стран мира. У остальных стран также есть день всех мам, но отмечается он в другое время.

День Матери на государственном уровне впервые начали отмечать в США еще более 100 лет назад. Украина же начала праздновать в 1999 году.

В этот день в США и Автралии люди украшают свою одежду гвоздиками. Разноцветная гвоздика символизирует то, что мама жива, а белую носят в знак памяти об умершей матери.

В Великобритании существует традиция завтракать в День матери пирогом из миндаля, который называется "Mothering Cake".

В Китае взрослые дети устраивают для матерей утренники с постановками, накрывают стол с обильным угощением для всех, кто приходит на торжество.

В нашей стране День матери имеет религиозную подоплеку - второе воскресенье мая считается месяцем Пречистой Девы Марии. И, поскольку традиционные цвета Богородицы - белый и синий, маме можно подобрать подарок в такой цветовой гамме.

Поздравления с Днем матери в стихах

***

Счастье — когда мама рядом,

И плохо — когда мамы нет!

Ласковым и добрым взглядом

Меня оберегаешь ты от бед.



В твой праздник я тебе желаю

Поменьше волноваться без причин,

Счастья чтобы без конца и края,

И никогда чтоб не было морщин!



***

Я в сердце образ материнский,

Как главное сокровище, храню.

Благодаря тебе, родная,

Безумный мир еще люблю.



От зла людского заслонила,

Все силы света призвала,

Терпенью, кротости учила

И силы чтобы жить дала.



Я говорю тебе "спасибо"

За ночи, проведенные без сна,

Что радость, счастье подарила

И для меня всегда жила.

***

Тебя важнее нет на свете,

Ты — радость, нежность, доброта.

Ты каждый миг за нас в ответе.

Ты — мама, вот ведь в чём дела.

И я сегодня поздравляю

Тебя, родная, от души.

Без тебя жизнь не представляю.

Ты, мам, здоровье береги.

Храни в душе тепло и радость,

Верь, что всё будет хорошо,

И никогда болезнь и старость

Пусть не стучат в твое окно.

Улыбка пусть не исчезает

С твоего светлого лица.

Пусть всё, чего душа желает,

Конечно, будет у тебя.

***

Есть женщина одна на свете,

Прекрасней в мире её нет!

У этой женщины есть дети,

Что шлют сегодня ей привет!



Желаем, мама, в жизни больше смеха,

Чтоб снились только радостные сны.

Пусть твои дети радуют успехами,

Они уж постараются, ведь это мы!

***

День матери - это лишь повод

Сказать еще раз те слова:

Никто мне более не дорог,

Чем мамочка любимая моя!



Тебе желаю я, родная,

Не плакать, что бегут года,

Ведь я-то, мама, точно знаю,

Красивой будешь ты всегда!

Поздравления с Днем матери в прозе

***

С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

***

Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днём матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!

***

Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую ты мне дарила долгими и бессонными ночами сидя у моей кровати; ничто не сравнится с нежностью твоего голоса, когда ты читала мне сказки перед сном; ничто не напомнит теплоты твоих рук, когда ты вытирала мне слёзы первой любви. Мамочка, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником, пожелать от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперёд.

***

Любимая мамуля, с праздником! Для меня ты всегда будешь самой лучшей, самой заботливой и самой внимательной мамой на свете! Ведь ты как настоящий ангел-хранитель, который оберегает от обид и разочарований, от слез и ошибок, от бед и потерь. Здоровья тебе мамуля и долголетия! И я очень прошу тебя - будь по-настоящему счастлива!

Короткие поздравления с Днем матери в смс

***

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!





***

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.





***

Тебя, мамулька, с Днем всех мам!

Желаю сбыться всем мечтам,

Желаю солнечных деньков

И счастья светлых островков.





***

С Днем Матери, мамуля, поздравляю!

От всей души здоровья пожелаю,

Чтобы улыбка не сходила с твоих уст,

А в кошельке из денег рос огромный куст!



