Поздравления с Днем матери-2018: открытки, стихи, в прозе и смс

13 мая 2018 года отмечает праздник всех мам.
День матери-2018 - когда отмечать
День матери-2018 - когда отмечать
День матери отмечатся во второе воскресенье мая, поэтому дата праздника каждый год разная. В 2018 году День матери отмечается 13 мая. Это не только украинский праздник, вместе с нами его отмечает еще 85 стран мира. У остальных стран также есть день всех мам, но отмечается он в другое время.
День Матери на государственном уровне впервые начали отмечать в США еще более 100 лет назад. Украина же начала праздновать в 1999 году.
В этот день в США и Автралии люди украшают свою одежду гвоздиками. Разноцветная гвоздика символизирует то, что мама жива, а белую носят в знак памяти об умершей матери.
В Великобритании существует традиция завтракать в День матери пирогом из миндаля, который называется "Mothering Cake".
В Китае взрослые дети устраивают для матерей утренники с постановками, накрывают стол с обильным угощением для всех, кто приходит на торжество.
В нашей стране День матери имеет религиозную подоплеку - второе воскресенье мая считается месяцем Пречистой Девы Марии. И, поскольку традиционные цвета Богородицы - белый и синий, маме можно подобрать подарок в такой цветовой гамме.
Поздравления с Днем матери в стихах
***
Счастье — когда мама рядом,
И плохо — когда мамы нет!
Ласковым и добрым взглядом
Меня оберегаешь ты от бед.
В твой праздник я тебе желаю
Поменьше волноваться без причин,
Счастья чтобы без конца и края,
И никогда чтоб не было морщин!
***
Я в сердце образ материнский,
Как главное сокровище, храню.
Благодаря тебе, родная,
Безумный мир еще люблю.
От зла людского заслонила,
Все силы света призвала,
Терпенью, кротости учила
И силы чтобы жить дала.
Я говорю тебе "спасибо"
За ночи, проведенные без сна,
Что радость, счастье подарила
И для меня всегда жила.
***
Тебя важнее нет на свете,
Ты — радость, нежность, доброта.
Ты каждый миг за нас в ответе.
Ты — мама, вот ведь в чём дела.
И я сегодня поздравляю
Тебя, родная, от души.
Без тебя жизнь не представляю.
Ты, мам, здоровье береги.
Храни в душе тепло и радость,
Верь, что всё будет хорошо,
И никогда болезнь и старость
Пусть не стучат в твое окно.
Улыбка пусть не исчезает
С твоего светлого лица.
Пусть всё, чего душа желает,
Конечно, будет у тебя.
***
Есть женщина одна на свете,
Прекрасней в мире её нет!
У этой женщины есть дети,
Что шлют сегодня ей привет!
Желаем, мама, в жизни больше смеха,
Чтоб снились только радостные сны.
Пусть твои дети радуют успехами,
Они уж постараются, ведь это мы!
***
День матери - это лишь повод
Сказать еще раз те слова:
Никто мне более не дорог,
Чем мамочка любимая моя!
Тебе желаю я, родная,
Не плакать, что бегут года,
Ведь я-то, мама, точно знаю,
Красивой будешь ты всегда!
Поздравления с Днем матери в прозе
***
С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!
***
Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днём матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!
***
Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую ты мне дарила долгими и бессонными ночами сидя у моей кровати; ничто не сравнится с нежностью твоего голоса, когда ты читала мне сказки перед сном; ничто не напомнит теплоты твоих рук, когда ты вытирала мне слёзы первой любви. Мамочка, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником, пожелать от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперёд.
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Любимая мамуля, с праздником! Для меня ты всегда будешь самой лучшей, самой заботливой и самой внимательной мамой на свете! Ведь ты как настоящий ангел-хранитель, который оберегает от обид и разочарований, от слез и ошибок, от бед и потерь. Здоровья тебе мамуля и долголетия! И я очень прошу тебя - будь по-настоящему счастлива!
Короткие поздравления с Днем матери в смс
***
С днем матери тебя, моя родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!
***
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.
***
Тебя, мамулька, с Днем всех мам!
Желаю сбыться всем мечтам,
Желаю солнечных деньков
И счастья светлых островков.
***
С Днем Матери, мамуля, поздравляю!
От всей души здоровья пожелаю,
Чтобы улыбка не сходила с твоих уст,
А в кошельке из денег рос огромный куст!