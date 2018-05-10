На Волыни памятнику неизвестному солдату отбили голову: фото

В Ковеле Волынской области неизвестные отбили голову памятнику неизвестному солдату, который расположен на выезде из города и нанесли на плите символ националистов.

Вместе с тем в "Нацкорпусе" заявили о том, что расценивают такой акт вандализма как провокацию.

"Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения. Официально заявляем, что ни Национальный Корпус, ни другие структуры Азовского движения, ни отдельные его активисты не имеют отношения к этому случаю", – говорится в заявлении ковельского "Нацкорпуса" в Facebook.

В партии заявили, что будут продолжать "последовательно бороться за полное завершение декоммунизации и десоветизации".

Напомним, ранее во Львове разрисовали забор у Монумента Славы.